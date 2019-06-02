شكرا لقرائتكم نجم الزمالك يخضع لجلسات تأهيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط فريق الزمالك لجلسات تأهيلية، بعد التأكد من إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل خلال مشاركته في مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتي انتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

Advertisements

ويغيب محمود عبد العزيز، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود، المقرر لها غدًا الاثنين، وذلك بعد أن اثبت التشخيص اصابة اللاعب بتمزق في أربطة أنكل القدم.

ومن المقرر أن يستغل اللاعب فترة الأجازة التى سيحصل عليها الفريق الأبيض عقب مواجهة الحرس، بسبب معسكر المنتخب الوطنى لأمم أفريقيا، من تكثيف برنامجه التأهيلي حتى ينتظم فى أول تدريب جماعي لفريقه بعد التوقف، خاصة وأن زيزو أصبح من الأعمدة الأساسية للزمالك.