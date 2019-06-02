شكرا لقرائتكم لاعب المقاولون يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى يوسف الجوهرى لاعب المقاولون العرب إلى ألمانيا الجمعة المقبل جراحة الرباط الصليبى بألمانيا، حيث كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته بتدريبات الفريق.

وقال الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن اللاعب قد استكمل تأشيرات السفر من أجل إجراء جراحة الصليبى فى ألمانيا، والتى تم الاستقرار عليها لإجراء العملية وفقاً لرغبة يوسف الجوهرى.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق بتروجت خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها استاد الجيش بالسويس فى تمام العاشرة مساء غداً الأثنين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، ويسعى ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبى بعد أن توقف رصيد النادى المصرى صاحب المركز الرابع عن النقطة 52، فيما يتبقى للمقاولون العرب مباراتى بتروجت والأهلى.