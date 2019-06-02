شكرا لقرائتكم فيفا يفتح الباب أمام الأهلى لتسيد قارة إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام مسابقة كأس العالم للأندية بحيث تضاهى بطولة كأس العالم للمنتخبات أو البطولات القارية، على أن تقام بمشاركة 24 فريقا كل 4 سنوات بدلا من 7 فرق وتقام كل عام كما هو المتبع فى النسخ الماضية، وبحيث تقام النسخة الجديد عام 2021 بعدما أقيمت النسخة الأخيرة عام 2018.

ومن المقرر أن يحسم مجلس كونجرس فيفا الموقف النهائى بشأن اعتماد المقترح الجديد فى اجتماعه غدا الاثنين، بشأن إقامة مونديال الأندية كل 4 سنوات بمشاركة 24 نادى أو السير على النظام القديم الذى يقضى بمشاركة 7 فرق فقط، حيث سيحسم التصويت من كونجرس فيفا الموقف النهائى لشكل بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلى أكبر المستفيدين



النظام الجديد لبطولة مونديال الأندية سيفتح الباب أمام فرق عالمية فى كتابة تاريخ جديد بخصوص الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية ويزيد من فرص تلك الفرق فى استمرارية المشاركة بالمونديال، وعلى رأس هذه الفرق الأهلى الذى يملك أكبر رصيد للفرق الأفريقية من المشاركة فى البطولة، لاسيما و أنه سبق له المشاركة فى المونديال 5 مرات من قبل أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

تقسيم الأندية المشاركة بالمونديال:

8 أندية أوروبية

3 أندية أمريكا الجنوبية

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3 أندية من أمريكا الوسطى والشمالية

3 أندية من أفريقيا

3 أندية من آسيا

1 نادى من أوقيانوسيا

أوروبا ترفض التعديل

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرابطة التى تمثل 232 نادياً أوروبياً قد حصلت بالفعل على تواقيع مسؤولى أندية كبرى فى مقدمتها يوفنتوس الإيطالى، ريال مدريد الإسبانى، برشلونة الإسبانى، بايرن ميونخ الألمانى، مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وأكد إنفانتينو أن قرار زيادة عدد المنتخبات فى مونديال 2022 إلى 48 منتخباً سيناقش بشكل نهائى فى اجتماع (فيفا) خلال يونيو المقبل، وقال:"نملك دراسة جدوى مفادها يمكننا أن نزيد عدد المنتخبات المشاركة فى مونديال 2021 إلى 48 منتخب، لكن الأمر ليس بهذه السهولة يجب أن نبحث الأمر بعناية لنرى سنقرر فى يونيو، حتماً بعض المباريات ستلعب فى دول مجاورة.