شكرا لقرائتكم النجوم يرسل تظلما للكاف ضد ترشيح إبراهيم نور الدين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، الدفع بالحكم إبراهيم نور الدين بدلا من جهاد جريشة بعد استبعاده من المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر بداية من الـ21 من يونيو الجارى وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، يُعد تأصيلا للظلم فى مجال التحكيم وشيئا مخزيا.

وأضاف الطويلة قائلا: "لم يكن هناك شخص واحد بمصر لم يُدين الحكم نور الدين وتعمده ظلم نادى النجوم فى مباراته أمام فريق الطلائع بالدورى المصرى واكتفت لجنة الحكام بعقابه بالحرمان من التحكيم ستة أسابيع فقط".

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وأشار الطويلة إلى أن الساكت عن الظلم كفاعله، قائلا: "لذلك فقد اتخذت قرارى برفع تظلم للكاف مرفقا به فيديو لتصرفات الحكم "الظالمة"، فى تلك المباراة والمطالبة بعدم قبول هذا الترشيح الذى هو أيضا ظلم كبير لحكام آخرين كانوا حريصين على تطبيق العدالة ومرعاة ضمائرهم".

وكان الحكم إبراهيم نور الدين قد تعمد عدم احتساب ثلاث ضربات صريحة لصالح فريق النجوم وإحتسب ضربة جزاء غير صحيحة للفريق المنافس فى المباراة التى جمعته مع الطلائع، فى مشهد لا يمكن أن يطلق عليه غير أنه مشهد فاضح تحكيميا.

وأشار الطويلة إلى أنه سيرفق فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لنفس الحكم سواء محليا وعربيا وأفريقيا؛ ويمكن للكاف أن يطالعها قبل أن يصدر قرار التعيين.