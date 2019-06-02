شكرا لقرائتكم ابنة شوبير تتعرض للسرقة وتحرر محضر سرقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض منزل سلمى شوبير نجلة الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للسرقة، وفور اكتشافها توجهت لتحرير محضر في قسم أول 6 أكتوبر التابع للكومباوند التي تسكن فيه. وقامت بتحرير محضر سرقة للعديد من الممتلكات التي كانت متواجدة في مقرها السكني وقت غيابهم وحرر المحضر برقم ٥١٤٣ لسنة ٢٠١٩ جنح قسم أول 6 أكتوبر.

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