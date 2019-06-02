محمود حمادة على رادار الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع محمود حمادة مدافع وسط مصر المقاصة المعار إلى الإنتاج الحربى خلال الموسم الحالى. كان محمود حمادة قد ظهر مع المقاصة بشكل جيد، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى يأتى على رأسها الأهلى، الذى طالب مسئوليه من إدارة النادى الفيومى تحديد المقابل المادى نظير الاستغناء عن اللاعب، إلا أن إدارة المقاصة رفضت كل العروض وطالبته بالعودة من جديد أولا عقب انتهاء الموسم الحالى، ثم المفاضلة بين كافة العروض لتحديد افضلها من حيث القيمة المادية للاعب والنادى

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