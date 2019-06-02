شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم الأحد فى الإسكندرية، استعدادا للقاء حرس الحدود، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس فى المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وتضم القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن ويوسف أوباما وأيمن حفنى وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وأحمد مدبولى. خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب. ويغيب عن الزمالك كل من عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحى وفرجانى ساسى للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف ومحمد عنتر لاستكمال علاجه ومحمد عبد السلام لاسباب فنية.

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