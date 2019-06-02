شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار ألوان الكرة الرسمية لأمم إفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمى لاتحاد كرة القدم المصري، صورة الكرة الرسمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر بين يومى 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، والتى كشف عنها الكاف الأربعاء الماضى والمصممة من شركة "أمبرو" الإنجليزية للملابس الرياضية لتحقيق أعلى مستوى من الدقة والمتانة.

وكشف الحساب الرسمى لاتحاد الكرة المصر على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيس بوك" قائلا: "نكهة أفريقية.. مستوحاة من ألوان مصرية.. أمبرو نيو برو هي الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية"، فى إشارة لاحتوائها على ألوان علم مصر" .

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