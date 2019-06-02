شكرا لقرائتكم الأهلى يوافق على رحيل أحمد فتحى للخليج بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب أحمد فتحى بالسماح له بالرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بشرط وصول عرض قوى من الناحية المادية.
وكان أحمد فتحى طالب مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله حال وصول عرض من أحد الأندية الخليجية للحصول على خدماته، وهناك موافقة مبدئية من جانب الأهلى.
ويبحث بالفعل جوكر النادى الأهلي، عن عرض خليجى من أجل تأمين مستقبله، وتحديدا فى الدورى السعودي، بعد أن اشتكى فى الفترة الماضية، من ضعف قيمة عقده التى يحصل عليها مع الأهلي.
ويعيش أحمد فتحى حالة من الحزن الشديد بعد تبخر حلمه بالمشاركة مع منتخب مصر، فى كأس الأمم الأفريقية.
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