شكرا لقرائتكم أحمد مدبولي يدخل قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم أحمد مدبولى، صانع ألعاب نادي الزمالك، لقائمة الأبيض فى مباراته أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من منافسات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

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مدبولى لم يشارك مع الزمالك منذ بداية الموسم الجارى، بعدما كان مستبعدًا من الحسابات الفنية للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الراحل عن الأبيض عقب انتهاء عقده بنهاية مايو الماضى، حيث اكتفى المدير الفنى السابق بمشاركته فى التدريبات فقط دون إشراكه فى أى مباراة رسمية مع الفريق.

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث اصبح الفريق الأبيض مُطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك.