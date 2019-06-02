القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا.. 6 لاعبين من ليفربول.. وغياب صلاح

كتب: هادي المدني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة المثالية لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي 2018-2019، والتي شهدت تواجد 6 لاعبين من البطل ليفربول، وغياب محمد صلاح.

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وخاض ليفربول النهائي أمام توتنهام وتمكن من الفوز بنتيجة 2-0 وأحرز محمد صلاح الهدف الأول، ليستعيد أصحاب القمصان الحمراء اللقب الغائب منذ 14 عامًا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في منشور خاص به، أن اختيار قائمة الـ20 لاعبًا أتى بناء على متابعة الخبراء الفنيين داخل "ويفا".

وتواجد من ليفربول 6 لاعبين، ليكون الأكثر تمثيلًا في قائمة...