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الأهلى يضم رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد بـ72 مليون جنيه

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كتب: على سمير وحسين غريب وأحمد فراج:

توصلت إدارة النادى الأهلى إلى اتفاق رسمى مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بشأن شراء رمضان صبحى، لاعب وسط الفريق، وتنفرد "الوطن" بتفاصيل الاتفاق؛ حيث أنهى اللاعب جميع الاتفاقات المالية الخاصة به وقام بإخطار النادى الإنجليزى برغبته الاستمرار فى صفوف الأهلى، كما اتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى عبر مكاتبات رسمية على قيمة انتقال رمضان صبحى رسمياً ونهائياً وليس على سبيل الإعارة.

وبلغت قيمة الصفقة، حسب الاتفاق، ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه إسترلينى (71٫800) مليون جنيه مصرى، لمدة...

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