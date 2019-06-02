كتب: شادي ممدوح هنأ محمد النني، لاعب منتخب مصر المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير. ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لمحمد صلاح يظهر فيها حاملا كأس دوري أبطال أوروبا مصحوبة بتعليق: "فخور بك يا أخي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النني مهنئا محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا: فخور بك يا أخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.