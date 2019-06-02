شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات فراعنة الطائرة فى التصفيات الأفريقية بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ منتخب مصر للكرة الطائرة غدًا الإثنين، منافسات تصفيات أفريقيا بكينيا والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية أغسطس المقبل بالمغرب .

ووفقا للجدول الذى تم وضعه من قبل الاتحاد الأفريقى للتصفيات، يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة أوغندا الإثنين قبل أن يلتقى كينيا يوم الأربعاء ورواندا الخميس على أن يتقابل مع تنزانيا الجمعة.

ومن جانبه قال أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد ورئيس البعثة إنه من المحتمل حدوت تغيير فى المباريات وليس فى المواعيد بالاجتماع الفنى المقرر له مساء اليوم .

وغادرت بعثة منتخب مصر مساء أمس السبت إلى كينيا تحت قيادة المدير الفنى الهولندى جيدو فورمولين .

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وتضم قائمة اللاعبين كلاً من، أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة" وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل .