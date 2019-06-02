شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على حارس يد الزمالك يعلن بقاءه فى الأبيض عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد على حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقاءه فى القلعة البيضاء والتجديد للفريق عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وقام بمحادثة جماهير الزمالك معلقًا: جماهير نادي الزمالك الحبيبة الوفية المخلصة: أتوجه إليكم بكل الحب والعرفان على ثقتكم الغالية ودعمكم الدائم لي جمهوري الحبيب، أنا ابن نادي الزمالك وهو بيتي الأساسي وسبب التأخير في التجديد عروض للاحتراف في أوروبا وليس لأي سبب آخر فحلم كل لاعب هو الاحتراف وكان عرضًا قويًا".

واستكمل: بعد تفكير وجدت أنني من الصعب ترك النادي في هذه الفترة وأنني يجب أن استمر مع نادي الزمالك وألا أتخلي عن وجودي معه لاستكمال المسيرة القوية التي بدأناها ولا يمكن أن أنسي أو أتجاهل أبدًا أصواتكم وهتافاتكم في الملاعب وتشجعكم ليا.

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واختتم: "أشكر مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني جميعًا على حرصهم بوجودي في الفريق فهم الفضل الأكبر بعد ربنا في ظهوري بهذا المستوي ولهم كل التقدير" قائلاً: "لولا نادي الزمالك ما كان محمد علي حارس أكبر وأعظم أندية الوطن العربي في كرة اليد".

محمد على اليد

