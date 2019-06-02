سوبر كورة.. "فيفا" يفتح الباب أمام الأهلى لتسيد قارة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإصدار قرار تاريخي خلال ساعات قليلة سيمهد الطريق أمام النادي الأهلي لتسيد قارة أفريقيا على مدار سنوات مقبلة.

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