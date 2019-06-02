شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. سباق السرير أغرب رياضات إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

سباق السرير

رياضة سباق السرير أكثر الرياضات الغريبة المنتشرة فى إنجلترا، حيث كانت مقتصرة فقط على الجيش والبحرية، وكذلك المارينز الأمريكيين.

ويتنافس المتسابقون فى فرق مكونة من 6 أفراد، بالإضافة إلى فريق واحد على السرير، ويجب على كل فريق توفير سرير خاص به، يمتد على أربع عجلات، ويكون قادراً على الطفو، يبدأ هذا السباق لمسافة 3 كم، تواجه الفرق صعودًا متدرجًا قبل العودة إلى أسفل التل، ونحو التحدى النهائى.