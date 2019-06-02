شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الكاف يفجر مفاجأة جديدة فى أزمة إيقاف جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مفاجأة جديدة فى قضية إيقاف جهاد جريشة الحكم الدولي، بعد أزمة مباراة الوداد المغربى والترجي التونسى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

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