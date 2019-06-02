سنغالى يحجز تذكرة مباراة مالى وتونس فى امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المواطن السنغالى "سامبا ساو" على حجز تذكرة حضور مباراة تونس ومالى ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة امم افريقيا مصر 2019 يوم 28 يونيو الجارى باستاد السويس الجديد. وتسلم التذكرة نيابة عنه صديقه المصرى كارم محمود مستغلا ميزة التفويض الذى تمنحه شركة " تذكرتى" وسجل سامبا بيانات صديقه لاستلامها حيث يعمل بأحد شركات العين السخنة. وقال كارم محمود، إن سبب حجز صديقه السنغالي لتذكرة مباراة تونس ومالى، رغم أن جنسيته سنغالى، إلا أن والدته مالية الجنسية وهو سوف يحضر مباريات الفريق المالى كلها لتشجيع الضيوف الماليين. Advertisements وحرص علي سرعة استخراج بطاقة المشجع Fan ID لضمان حضوره البطولة وسيحجز باقى المباريات بالمجموعة فور عودته إلى مصر عقب إجازة عيد الفطر المبارك. كما أكد المشجع كارم أنه استخرج بطاقة المشجع وسيحضر مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا هو وأسرته دعما لصديقه وللبطولة.

مالى وتونس



مشجع سنغالى

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