شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض المقاصة للتعاقد مع محمود حمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الزمالك ضمن الأندية الراغبة فى التعاقد مع محمود حمادة مدافع وسط مصر المقاصة المعار إلى الإنتاج الحربى خلال الموسم الحالى. كان محمود حمادة ظهر مع المقاصة بشكل جيد ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلى الذى طالب مسئولوه من إدارة النادى الفيومى تحديد المقابل المادى نظير الاستغناء عن اللاعب، إلا أن إدارة المقاصة رفضت العروض وطالبته بالعودة من جديد أولا عقب انتهاء الموسم الحالى ثم المفاضلة بين كافة العروض لتحديد افضلها من حيث القيمة المادية للاعب والنادى.

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