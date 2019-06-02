شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون يوسف الجوهرى يطير إلى ألمانيا الجمعة لإجراء جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب إلى ألمانيا الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو وذلك من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي، حيث كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته بتدريبات الفريق.

وقال الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إن اللاعب قد استكمل تأشيرات السفر من أجل إجراء جراحة الصليبي في ألمانيا، والتي تم الاستقرار عليها لإجراء العملية وفقاً لرغبة يوسف الجوهري.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق بتروجت خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، في المباراة التي يستضيفها استاد الجيش بالسويس في تمام العاشرة مساء غداً الأثنين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويسعى ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبي بعد أن توقف رصيد النادي المصري صاحب المركز الرابع عن النقطة 52، فيما يتبقى للمقاولون العرب مباراتي بتروجت والأهلي.