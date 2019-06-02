20 لاعبا فى قائمة الزمالك أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال علي قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد في الإسكندرية استعدادا للقاء حرس الحدود، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وتضم القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح. Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن ويوسف أوباما وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن و محمود كهربا وأحمد مدبولي. خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب. ويغيب عن الزمالك كل من عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف ومحمد عنتر لاستكمال علاجه ومحمد عبد السلام لاسباب فنية.

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