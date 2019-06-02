شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى ضمن قائمة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، ضم أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق لقائمة الأبيض فى مباراته أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثين من منافسات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

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مدبولى لم يشارك مع الزمالك منذ بداية الموسم الجارى، بعدما كان مستبعدًا من الحسابات الفنية للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الراحل عن الأبيض عقب انتهاء عقده بنهاية مايو الماضى، حيث اكتفى المدير الفنى السابق بمشاركته فى التدريبات فقط دون إشراكه فى أى مباراة رسمية مع الفريق.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مُطالباً بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان فقط فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك.