قائمة الزمالك.. غياب عبدالعزيز.. وعودة السعيد وحامد أمام الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن خالد خلال المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد في الإسكندرية استعدادا للقاء حرس الحدود، المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق كل من عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.

وتضم القائمة كل من:

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"، عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز، حازم إمام، محمود علاء، محمود "الونش"،محمد عبد الغني، عبدالله جمعة، بهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، يوسف "أوباما"، أيمن حفني، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا"، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.