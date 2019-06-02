رغم تهديد رئيسه بعدم خوض اللقاء.. الزمالك يسافر للإسكندرية لمواجهة الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

بدأ لاعبو الزمالك في التجمع بمقر النادي في ميت عقبة، من أجل الاستعداد للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن الفريق سيتوجه إلى الإسكندرية وسيخوض مران اليوم الأحد قبل مواجهة حرس الحدود مساء الإثنين.

ويأتي قرار الزمالك بالسفر للإسكندرية بالرغم من تهديد رئيس النادي بعدم خوض مباراة حرس الحدود إلا في حالة خوض الأهلي للقاء المقاولون العرب، إضافة لمواجهة بيراميدو في الكأس، لكن اتحاد الكرة أعلن تأجيل المباراتين.

ويمتلك الزمالك 67 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر، وخاض مباراتين أقل.