بالمستندات.. باسم مرسي يشكو سموحة والتوأم واتحاد الكرة للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة إنه تقدم بشكوى إلي الإتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا- ضد الإتحاد المصري لكرة القدم ونادي سموحة وحسام حسن المدير الفني بالنادي الأزرق بالإضافة إلى إبراهيم حسن مدير الكرة.

وقال أحمد سمير الحفناوي محامي مرسي فى مذكرة حصل الخليج 365 على نسخة منها أن باسم مرسي تعرض للسب والشتائم بالفاظ خارجة من التوأم وتعرض للإيقاف ومُنع من التدريب بقرار رسمي تجاهل أنه لاعب محترف.

وطالب مرسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبة الاتحاد المصري لمعرفة سبب تأجيل التحقيق فى الشكوى المقدمة منه ضد نادي سموحة والتدخل لمنع المساس بمستحقاته .

ونشبت مشادة فى الأول من أبريل الماضى بين حسام وباسم ليؤكد اللاعب أن العميد العميد على الزمالك الأمر الذي اعترض عليه لاعب الفريق الأبيض المعار للفريق السكندري، وترتب عليه إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم.

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ورد حسام حسن على اتهامات اللاعب قائلاً "لا اريد الحديث عن اللاعب ومصيره، لكن بالطبع هناك شيئا ما غير جيد بداخله".

وتابع "لاعب كان أساسيا في الزمالك ومنتخب مصر وصل به الحال لما هو فيه الأن، لست مخولا بالحديث عن قرار الزمالك مستقبلا بشأن اللاعب".

واستمر "كان يمكن أن اتعامل معه قضائيا بسبب ما بدر منه، ومن الأساس لم اشاهده بعد مباراة وادي دجلة لكل ما افتعله، لكن الرد جاء من زملائه بالفريق، (قرفانين) منه".