تقرير.. لقب دوري الأبطال يكلف ليفربول 638 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما دفعه نادي ليفربول الإنجليزي لتكوين التشكيلة الحالية التي حصدت لقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وتُوج ليفربول بلقب تشامبيونز ليج للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة بنتيجة (2-0) مساء السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت "ماركا" أن تكوين الفريق الحالي المكون من 23 لاعبًا بالأساسيين والاحتياطيين تكلف 638 مليون يورو، وهو مجموع ما دفعه النادي لضمهم كالتالي:

- أليسون بيكر:

تعاقد ليفربول مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي مقابل 75 مليون يورو.

- سيمون مينوليه:

تعاقد ليفربول مع الحارس البلجيكي سيمون مينوليه عام 2013 قادما من ساندرلاند الإنجليزيي مقابل 10.6 مليون يورو.

- فيرجيل فان دايك:

تعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في يناير 2018 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 85 مليون يورو.

- جو جوميز:

تعاقد ليفربول مع المدافع الإنجليزي الشاب جو جوميز عام 2015 قادما من تشارلتون مقابل 5 ملايين يورو.

- ديجان لوفرين:

تعاقد ليفربول مع المدافع الكرواتي ديجان لوفرين عام 2014 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 25.3 مليون يورو.

- جويل ماتيب:

تعاقد ليفربول مع المدافع الكاميروني جويل ماتيب عام 2016 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع شالكه الألماني.

- أندرو روبيرتسون:

تعاقد ليفربول مع الظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبرتسون عام 2017 قادمًا من هال سيتي الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو.

- ألبيرتو مورينو:

تعاقد ليفربول مع الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو عام 2014 قادمًا من إشبيلية الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

- ترنت ألكسندر آرنولد:

تخرج الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد من أكاديمية ليفربول، وشارك لأول مرة مع ناديه عام 2016، ويبلغ من العمر حاليًا 21 عامًا.

- ناثانييل كلاين:

تعاقد ليفربول مع الظهير الأيمن الإنجليزي ناثانييل كلاين عام 2015 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 17.7 مليون يورو.

- فابينيو:

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تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو عام 2018 قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

- نابي كيتا:

تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط الغيني نابي كيتا عام 2018 قادمًا من لايبزيج الألماني مقابل 60 مليون يورو.

- جورجينيو فينالدوم:

تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم عام 2016 قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 27.5 مليون يورو.

- أليكس أوكسليد تشامبرلين:

تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين عام 2017 قادمًا من آرسنال الإنجليزي مقابل 38 مليون يورو.

- جوردان هندرسون:

تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون قائد الفريق عام 2011 قادما من ساندرلاند الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو.

- جيمس ميلنر:

تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر عام 2015 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

- آدم لالانا:

تعاقد ليفربول مع الجناح الإنجليزي آدم لالانا عام 2014 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 31 مليون يورو.

- ساديو ماني:

تعاقد ليفربول مع الجناح السنغالي ساديو ماني عام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 41 مليون يورو.

- محمد صلاح:

تعاقد ليفربول مع الجناح المصري محمد صلاح عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

- شيردان شاكيري:

تعاقد ليفربول مع الجناح السويسري شيردان شاكيري عام 2018 قادمًا من ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 14.7 مليون يورو.

- روبيرتو فيرمينو:

تعاقد ليفربول مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عام 2015 قادمًا من هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو.

- دانييل ستوريدج:

تعاقد ليفربول مع المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج في يناير 2013 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو.

- ديفوك أوريجي:

تعاقد ليفربول مع المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي عام 2014 قادما من فولفسبوج الألماني مقابل 12.5 مليون يورو.