قرار جديد من بتروجيت بخصوص مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت استدعاء لاعبيه للدخول فى معكسر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر أن تقام فى تمام الساعة العاشرة من مساء الغد، الأثنين على استد الجيش بالسويس.

ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن الجهاز الفني أبلغ اللاعبين بموعد المعسكر دون أن تعلن الإدارة تراجعها عن قرارها برفض خوض المباراة.

وكان بتروجت قد اعلن بشكل رسمي رفضه لخوض مباراة المقاولون العرب في ختام مباريات الفريق بالدوري الممتاز الموسم الحالي إلا بعد خوض ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي.

Advertisements

وأصدر بتروجيت بياناً رسمياً هاجم خلاله لجنة المسابقات واتهمها بـ "التعنت" الواضح والكيل بمكيالين .

ويحتل بتروجت المركز الـ16 في ترتيب جدول مسابقة الدوري، ويعد الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى مع الداخلية ونجوم المستقبل الذى تأكد هبوطهما.

ويحتاج بتروجيت الفوز فقظ وانتظار نتيجة مباراة وادي دجلة مع الإنتاج الحربي وسموحة والإتحاد ليبقى ببطولة الدوري الممتاز.