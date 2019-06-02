تقارير: ليفربول لن يلعب كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول الإنجليزي لن يلعب في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، رغم تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي (2018-19).

وتُوج ليفربول بلقب تشامبيونز ليج للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة بنتيجة (2-0) مساء السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

تقليديًا منذ انطلاق المسابقة عام 2005، كان بطل أوروبا يشارك في كأس العالم للأندية أمام مستضيف البطولة وأبطال آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

لكن تغيير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكل البطولة يعني تنظيمها كل أربعة أعوام، وبالتالي ستتوقف البطولة ولن تعود إلا في عام 2021 بنظامها الجديد، وفقًا لما أكدته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

ويُنتظر أن تتوسع بطولة مونديال الأندية، لتقام بمشاركة 24 ناديًا بدلا من ثمانية بدءً من صيف 2021 بين شهري يونيو ويوليو بعد نهاية الموسم، علمًا بأن النسخ السابقة لم تضم سوى أبطال القارات من جميع أنحاء العالم.

وأشارت "ميرور" إلى أن المسابقة الجديدة ستقام بمشاركة 6 فرق من أمريكا الجنوبية، 3 من كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، 1 من أوقيانوسيا، وأبطال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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ورغم تأكيدات توقف البطولة حتى عام 2021، فإن مفاوضات أجريت من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا من أجل إسناد الاستضافة إلى المملكة في النسختين المقبلتين قبل تطويرها في 2021.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر قرارًا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لحسم موقفه من إسناد استضافة مونديال الأندية إلى المملكة العربية، بعد محادثات بين الجانبين أجريت قبل نحو ثلاثة أشهر.

وتنتظر السعودية أن يصدر القرار النهائي غدا الإثنين خلال اجتماع مجلس فيفا في العاصمة الفرنسية باريس، وسط أنباء عن إلغائها في حال الموافقة الرسمية من قبل الجمعية على رفع عدد أندية البطولة إلى 24 ناديا بدءً من 2021.

وكان ريال مدريد الإسباني حصد لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه في المباراة النهائية في شهر ديسمبر الماضي على العين الإماراتي بنتيجة (4-1)، في البطولة التي شارك فيها الترجي التونسي بطل إفريقيا.

من جانبه، سيخوض ليفربول كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الإنجليزي، بطل يوروبا ليج 2018-19، في مدينة أسطنبول بتركيا يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب "فودافون بارك" الذي يسع لأكثر من 40 ألف متفرج.

وسيلتقي ليفربول وصيف بريميرليج أمام مانشستر سيتي بطل ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، في بطولة الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مطلع موسم (2019-20)، ومن المرجح أن تُقام يوم 4 أغسطس.