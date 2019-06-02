اخبار الرياضه

قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود ، بمسابقة لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. والمقرر لها غدًا الاثنين، علي ستاد المكس

بالإسكندرية .

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كلًّا من :

محود عبدالرحيم جنش - عمر صلاح في حراسة المرمي.

Advertisements

محمود علاء - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمدي النقاز -

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بهاء مجدي - عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش في خط الدفاع.

طارق حامد - محمد حسن - يوسف أوباما – محمود عبدالمنعم كهربا - إبراهيم حسن - أيمن حفني - أحمد مدبولي -أحمد زيزو - في خط الوسط.

حميد أحداد - خالد بو طيب - عمر السعيد في خط الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا