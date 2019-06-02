قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود ، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. والمقرر لها غدًا الاثنين، علي ستاد المكس

بالإسكندرية .

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كلًّا من :

محود عبدالرحيم جنش - عمر صلاح في حراسة المرمي.

Advertisements

محمود علاء - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمدي النقاز -

بهاء مجدي - عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش في خط الدفاع.

طارق حامد - محمد حسن - يوسف أوباما – محمود عبدالمنعم كهربا - إبراهيم حسن - أيمن حفني - أحمد مدبولي -أحمد زيزو - في خط الوسط.

حميد أحداد - خالد بو طيب - عمر السعيد في خط الهجوم.