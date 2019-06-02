بالفيديو .. رئيس النجوم يرسل تظلم للكاف ضد ترشيح إبراهيم نور الدين

قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إن مجرد التفكير في ترشيح الحكم إبراهيم نور الدين بدلا من جهاد جريشة في بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر بداية من الـ 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر القادم، يُعد تأصيل للظلم في مجال التحكيم وشئ مخزي.

وأضاف الطويلة قائلا : "لم يكن هناك شخص واحد بمصر لم يُدين الحكم نور الدين

وتعمده ظلم نادي النجوم في مباراته أمام فريق الطلائع بالدوري المصري وإكتفت لجنة الحكام بعقابه بالحرمان من التحكيم ستة أسابيع فقط".

وأشار الطويلة إلى أن الساكت عن الظلم كفاعله، قائلا : "لذلك فقد إتخذت قراري برفع تظلم للكاف مرفقا به فيديو لتصرفات الحكم "الظالمة" في تلك المباراة والمطالبة بعدم قبول هذا

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الترشيح الذي هو أيضا ظلم كبير لحكام آخرين كانوا حريصين على تطبيق العدالة ومرعاة ضمائرهم".

وكان الحكم إبراهيم نور الدين قد تعمد عدم احتساب ثلاث ضربات صريحة لصالح فريق النجوم وإحتسب ضربة جزاء غير صحيحة للفريق المنافس في المباراة التي جمعته مع الطلائع، في مشهد لا يمكن أن يطلق عليه غير إنه مشهد فاضح تحكيميا.

وأشار الطويلة الى أنه سيرفق فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لنفس الحكم سواء محليا وعربيا وإفريقيا؛ ويمكن للكاف أن يطالعها قبل أن يصدر قرار التعيين.