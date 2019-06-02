استعدت مدينة الإسكندرية لاستضافة بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة والتي ينظمها نادي المستقبل لرياضات المعاقين برئاسة صبري عبدالرؤوف تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور والاتحاد الأفريقي برئاسة خالد الصالحي على صالة النادي الأولمبي خلال الفترة من 23 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 25 دولة. الصالحي على صالة النادي الأولمبي خلال الفترة من 23 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 25 دولة. وحرصت اللجنة المنظمة على زيارة النادي الأولمبي حيث استقبله النائب طارق السيد رئيس النادي للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة التجهيزات الخاصة بالكراسي المتحركة للفرق المشاركة. وأشادت اللجنة بالتعاون الكبير بين جميع الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة وحرصوا على تقديم الشكر لجميع المسئولين بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكندرية تستعد لاستقبال بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة البارلمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.