الإسكندرية تستعد لاستقبال بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة البارلمبية

استعدت مدينة الإسكندرية لاستضافة بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة والتي ينظمها نادي المستقبل لرياضات المعاقين برئاسة صبري عبدالرؤوف تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور والاتحاد الأفريقي برئاسة خالدالصالحي على صالة النادي الأولمبي خلال الفترة من 23 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 25 دولة.
وحرصت اللجنة المنظمة على زيارة
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