الأهلي يوضح حقيقة تراجعه عن تصعيد أزمة الدوري

أكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول التراجع عن تصعيد أزمة مباريات الدوري. وقال المصدر ل"بوابة الوفد": " ننتظر وصول الخطاب الرسمي باسم اتحاد الكرة بمواعيد المباريات القادمة لنا بالدوري وموعد حسم البطولة لدراسة الموقف سواء بالاعتراض والتصعيد أو الرسمي باسم اتحاد الكرة بمواعيد المباريات القادمة لنا بالدوري وموعد حسم البطولة لدراسة الموقف سواء بالاعتراض والتصعيد أوخوض اللقاءات". وجاء رد فعل مجلس الأهلي رغم أن اتحاد الكرة تجاهل مطالبه بعدم خوض مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت بجانب أن اتحاد الكرة أرجأ مباراة المقاولون ولم يعلن بعد موعد اللقاء.

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