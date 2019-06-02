الخطيب يحتوي غضب العامري بقرار جديد

احتوى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي غضب نائبه العامري فاروق بسبب ملف الألعاب الأخرى. تم استحداث لجنة يرأسها إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة المقرب من العامري لتطوير النشاط الرياضي رغم قرار تجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط على عكس ما يرغب العامري الذي أبدى تحفظه بوضوح على أداء هذا القطاع ونتائجه السلبية. رؤوف عبدالقادر مدير النشاط على عكس ما يرغب العامري الذي أبدى تحفظه بوضوح على أداء هذا القطاع ونتائجه السلبية. الخطيب تمسك بعبد القادر في مواجهة مطالب العامري بتعيين مدير جديد للنشاط الرياضي واستحدث لجنة لاكتشاف المواهب تحت قيادة عبدالقادر ومنحه الصلاحيات لضم لاعبين جدد لتطوير الفرق الجماعية إلا أن رئيس النادي استحدث لجنة لتطوير النشاط الرياضي بقيادة إبراهيم الكفراوي دون تحديد أهدافها ولم تضم عبدالقادر كخطوة لترضية العامري.

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