أشرف توفيق مديرًا فنيًا لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي سموحة لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وكان الأهلي قد أقال لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وكان الأهلي قد أقالالمدير الفني طارق خيري بسبب سوء النتائج. وقاد توفيق الأهلي من قبل كما صعد بسموحة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للأندية.

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