الأهلي يعلن اعتزال مي هشام قائد فريق اليد للسيدات

رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي، قال إن مي هشام كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنقضي هو الأخير.
وأضاف أن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليقبتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي لا يتأخر على تكريم أبنائه المخلصين في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنها واحدة من العناصر المميزة في تاريخ اللعبة بالنادي. من
وأوضحت أن وفاة نور كمال حافظ لاعبة الفريق مؤخرًا كان أحد الأسباب في رغبتها عدم استكمال مشوارها لكرة اليد بالإضافة إلى ارتباطها ببعض الظروف الخاصة التي تجبرها على السفر لمدة ٦ شهور خارج مصر.
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