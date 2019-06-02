صور.. وصول دوري أبطال أوروبا إلى مدينة ليفربول

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وصلت، منذ قليل، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة ليفربول، عقب التتويج بلقب دوريأبطال أوروبا، مساء أمس، على حساب توتنهام، والذي أقيم
على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
وفاز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي.
شاهد الصور..
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