صور.. وصول دوري أبطال أوروبا إلى مدينة ليفربول

وصلت، منذ قليل، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة ليفربول، عقب التتويج بلقب دوري

أبطال أوروبا، مساء أمس، على حساب توتنهام، والذي أقيمعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وفاز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي.

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