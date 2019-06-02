ميار شريف تتوج بلقب فيوتشر طبرقة تونس للتنس

توجت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي بلقب بطولة فيوتشر طبرقة تونس للتنس. فيوتشر طبرقة تونس للتنس. وحصدت ميار لقب البطولة بعد فوزها على المصنفة الثانية بالبطولة التشيلية باربرا جاتيكا 2-0 (6-4، 6-4).

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