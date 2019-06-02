رياضة | الهلال يكثف جهوده لتأمين عموري من الانتقال إلى الأهلي أو الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يكثف جهوده لتأمين عموري من الانتقال إلى الأهلي أو الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص نادي الهلال على عدم انتقال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن، إلى صفوف الأهلي أو الاتحاد في الموسم المقبل.

وكان عموري قد خاض فترة إعارة لمدة موسم مع صفوف الهلال، قادما من العين.

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وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الهلال برئاسة عبد الله الجربوع، لم تتخذ قرارها النهائي بشأن التعاقد مع عموري، انتظارا لموقف المدير الفني الجديد للفريق.

ولرغبة إدارة الهلال على تأمين اللاعب وعدم رحيله للأهلي أو الاتحاد، فقد قامت بتوجيه طلب إلى عموري بالانضمام إلى معسكر الفريق المقرر انطلاقه في 28 يونيو المقبل.

ويتنافس كل من الأهلي والاتحاد، على الظفر بخدمات عموري في الموسم الجديد، في ظل غموض موقف الهلال من حسم التعاقد معه.