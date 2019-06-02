رياضة | سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب، لتدعيم صفوفه خلال العام الجديد، خاصة في ظل الأنباء التي تؤكد رحيل كوتينيو عن ناديه.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى أن النادي الباريسي ينوي التقدم بعرض رسمي خلال الساعات المقبلة، لإدارة النادي الكتالوني، على أن يتم عقد جلسة بين الطرفيين لحسم الأمور بصفة رسمية.

وكان كوتينيو، انتقل إلى صفوف نادي برشلونة في العام الماضي، مقابل 180 مليون يورو، ويستمر تعاقده حتى عام 2023.