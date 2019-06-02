رياضة | المصريون يهزمون الأجانب في سباق الهداف الدوري ولا عزاء للقطبين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون يهزمون الأجانب في سباق الهداف الدوري ولا عزاء للقطبين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب قائمة هدافي الدوري المصري في الموسم الجاري 2018-2019 برصيد 18 هدفًا واقترب بقوة من التتويج باللقب خاصة أن مسابقة الدوري على مشارف نهايتها بعد وصولها لمحطاتها الأخيرة بالجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة.

ويتفوق أحمد علي بفارق 4 أهداف عن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري ومحمود علاء مدافع الزمالك صاحب المركز الثاني في صراع الهدافين برصيد 14 هدفًا، وهو ما يضمن بشكل كبير أن هداف الدوري في الموسم الحالي سيكون لاعب محلي.

وشهد صراع لقب هداف الدوري المصري في آخر 5 مواسم سيطرة للاعبين المصريين على اللقب بعدما خطفه المهاجم المخضرم حسام سلامة "باولو" مرتين" وأحمد الشيخ"مرة واحدة"، مقابل لقبين للاعبين الأجانب منهم لقب للغاني جون أنطوي ولقب آخر المغربي وليد أزارو.

ولهث مسئولو الأهلي والزمالك في الموسم السابقة وراء التعاقد مع مهاجم سوبر من أجل حل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها قطتبي الكرة المصرية، إلا أن المهاجم المحلي يسيطر على صدارة هداف الدوري، ماعدا الموسم الماضي الذي شهد تتويج الدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي بلقب الهداف برصيد 18 هدفا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي ترتيب هدافي الدوري العام في أخر 5 مواسم والتي شهدت سيطرة وهيمنة للاعبين المحليين بشكل أكبر من الأجانب :-

جون أنطوي (موسم 2013-2014)

حصد الغاني جون أنطوي مهادم الإسماعيلي السابق لقب هداف الدوري العام موسم 2013-2014 برصيد 12 هدفا بفارق هدفين عن عمرو جمال مهاجم الأهلي الذي جاء في المرتبة الثانية برصيد 10 أهداف، وبات الهداف التاريخى للأجانب في الدوري المصري.

حسام باولو (موسم 2014-2015)

نجح حسام سلامة باولو مهاجم الداخلية في حصد لقب هداف الدوري للمرة الأولى في مسيرته موسم 2014-2015 بعدما سجل 20 هدفا مع الفريق العسكري في موسم استثنائي للمهاجم صاحب الـ30 عاما، متفوقا على باسم مرسي مهاجم الزمالك بفارق هدفين الذي أحرز 18 هدفا.

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حسام باولو (موسم 2015-2016)

واصل حسام سلامة "باولو" لفت الأنظار إليه بقوة بعدما حقق إنجازا تاريخيا بحصده لقب الدوري موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين، حيث اعتلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا أحرزهم بقميص فريق سموحة السكندري الذي انتقل إليه قادما من الداخلية، ليتفوق على مروان محسن مهاجم الإسماعيلي وقتها بفارق 3 أهداف بعدما أحرز 14 هدفا مع الدراويش.

أحمد الشيخ (موسم 2016-2017)

استمرت سيطرة اللاعب المحلي على لقب هداف الدوري العام بعدما حصد أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لمصر المقاصة لقب هداف المسابقة مع الفريق الفيومي برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف على حسام حسن مهاجم سموحة الذي أحرز 14 هدفا.

وليد أزاو (موسم 2017- 2018)

نجح المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي في إنهاء سيطرة اللاعبين المحليين على لقب هداف الدوري العام بعدما اعتلى صدارة ترتيب الهدافين في الموسم الماضي برصيد 18 هدفا بفارق هدفين عن الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 16 هدفا، ليحقق إنجازا تاريخيا كأثر لاعب إجنبي يحرز أهداف في موسم واحد بالدوري المصري.

أحمد علي (موسم 2018-2019)

بات أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على اعتاب استعادة عرش الهدافين للكرة المصرية من جديد باسم اللاعبين المحليين، بعدما وصل صاحب الـ32 عاما إلى الهدف رقم 18 في صدارة هدافي البطولة، ليبتعد بفارق 4 أهدف عن خالد قمر ومحمود علاء أصاحب المركزين الثاني والثالث، و6 أهداف عن صلاح أمين صاحب المركز الرابع برصيد 12 هدفا.