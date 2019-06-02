رياضة | معجزة 100 % تنصف "الفاشل" في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معجزة 100 % تنصف "الفاشل" في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم ديفوك أوريجي مهاجم فريق ليفربول في فوز فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا لمصلحة فريقه ليفربول ودخل في السجل الذهبي للبدلاء الذين حسموا نهائي البطولة، كما حقق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق.

وأحرز أوريجي السبت هدفه الثالث في البطولة، من أصل 3 تسديدات فقط في البطولة، وهو رقم "مذهل " وغير مسبوق، يدل على الفاعلية الكبيرة للنجم البلجيكي.

وجاءت أهداف أوريجي جميعها حاسمة، حيث سجل هدفين في مرمى برشلونة في نصف النهائي، وسجل هدفه الثالث السبت في مرمى توتنهام، بنهائي دوري أبطال أوروبا ليؤكد فوز ليفربول الذي كان متقدما بهدف واحد.

وأصبح "المهاجم الاحتياطي" حديث وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت، وأصبح مثالا للاعب "الفعال" الذي استطاع تحويل جميع تسديداته إلى أهداف حاسمة وبنسبة 100 بالمئة.

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وتحول أوريجي من لاعب "فاشل" طالبت الجماهير برحيله في بداية الموسم، إلى "بطل الليالي الصعبة"، خلال شهر واحد، سجل فيه أوريجي اسمه من ذهب.

ولم يسجل أوريدي سوى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لثلاثة أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا، لكن فاعليته الكبيرة عند دخوله كبديل سجلت اسمه في تاريخ ليفربول للأبد.

وأصبح أوريجي "مختصا" بتسجيل الأهداف الحاسمة، فبالإضافة لأهدافه الثلاثة في دوري أبطال أوروبا، حسم ديربي ليفربول أمام إيفرتون في الدقيقة 96، كما أبقى ليفربول في سباق الدوري بعد تسجيله هدف الانتصار على نيوكاسل في الدقيقة 87 في الجولات الأحيرة.

وضمنت أهداف النجم البلجيكي الحاسمة مع ليفربول هذا الموسم بقاءه موسمًا إضافيًا مع الريدز.