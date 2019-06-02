رياضة | مذبحة في ميلان لتدعيم صفقات الصيف

بدأ نادي ميلان الإيطالي في التحضير لعقد صفقات جديدة خلال الصيف الجاري لإعادة هيكلة الفريق من جديد لخوض الموسم المقبل بشكل مميز.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن ميلان وضع الرباعي دييغو لاكسلت وكاستخلو وهاكان كالهانوغلو ، أندريا بيرتولوتشي على طاولة الراحلين عن الفريق.

واكد الرئيس التنفيذي لميلان على أن هناك تغييرات شاملة على الفريق في الصفي المقبل في محاولة لجمع الأمول لتمويل صفقات جديدة.

ويأمل ميلان في جمع ما بين 15 إلى 18 مليون يورو على الأقل من بيع هاكان بعد تلقيه عروض مميزة من الدوري الألماني.

وكان هناك مقترح بفتح باب الرحيل أمام دوناروما كونه واحد من أبرز اللاعبين الذين سيجلبون للنادي ربح كبير ولكن هناك تمسك بالحارس لاحتياج الفريق لخدماته.