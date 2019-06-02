رياضة | رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس نادي الزمالك من نجله أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إنهاء ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.

ويرغب كهربا في الرحيل عن الزمالك خلال الموسم المقبل وخوض تجربة الاحتراف الخارجية.

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وتمسك رئيس الزمالك بمناقشة كل العروض القائمة للاعب في الوقت الحالي وحسم موقفه سواء بالاستمرار أو بالرحيل على أن يتم الاستغناء عنه حال تلقيه عرض مناسب وتحقيق مكسب مادي من ورائه.

في الوقت الذي سيتم تعديل عقده حال الإبقاء عليه وترضيته من الناحية المالية ومضاعفة قيمة عقده الذي وصل إلى 3 ملايين جنيه فقط في الموسم الجاري.