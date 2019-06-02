رياضة | الإسماعيلي يتجه للاستغناء عن ريتشارد بافور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتجه للاستغناء عن ريتشارد بافور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو الإسماعيلي شرطًا واحدًا لاستمرار المدافع الغاني الغاني ريتشارد بافور مع الدراويش في الموسم المقبل.

وينتهي عقد "بافور" مع الإسماعيلي نهاية الموسم الجاري ويحق اللاعب التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية دون العودة إلى مجلس إدارة ناديه.

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وحصل مسئولو الإسماعيلي على توقيع بافور على عقود تجديده مع الفريق إلا أن إدارة النادي أجلت تفعيل العقد.

واستقر مسؤولو الإسماعيلي على رحيل اللاعب ومنحه عقوده الجديدة مع النادي في حالة التعاقد مع مدافع سوبر في الميركاتو الصيفي المقبل، أما في حالة فشل الإدارة في التعاقد مع مدافع قوي سيتم تفعيل عقد الجديد وسيتم قيد اللاعب في قائمة الدروايش بالموسم المقبل.