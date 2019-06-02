رياضة | دجلة يرفض رحيل موهبته للأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجلة يرفض رحيل موهبته للأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي فكرة رحيل محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وجاء رفض مجلس دجلة بناء على أوامر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق بسبب تمسكه بخدمات اللاعب، نظرا للحاجة الفنية إليه خاصة أنه واحد من أهم اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم فى التشكيل الأساسى لدجلة، خلال الموسم الحاري.

وتلقى محمد عبد العاطي عروضًا من جانب ناديي الأهلي والزمالك، للظفر بخدماته خلال موسم الانتقالات المقبلة.