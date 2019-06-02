كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

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٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
محمد صلاح
نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
واحتفلت أسرة محمد صلاح بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بتتويج الفرعون المصري بلقب الكأس ذات الأذنين، بذبح 3 عجول، وتوزيعها على الأهالي. وقال صلاح غالي، والد النجم المصري، في تصريحات صحفية، إنه فخور بما حققه نجله، مؤكدًا أن محمد سفير لمصر، ويلعب من أجل رفع العلم المصري في أنحاء العالم. واستطاع
واستطاع صلاح أن يسجل ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد باولو مالديني في عام 2005 بعد 51 ثانية، وهدف إنريكي ماتيوس مع ريال مدريد عام 1959 بعد دقيقة واحدة من اللعب.
وبات «مومو» خامس إفريقي يسجل في نهائي دوري الأبطال بعد رابح ماجر وصامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني، ويعد نجم الفراعنة ثالث عربي يتوج بذات الأذنين، إذ حصل عليها من قبل الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.
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