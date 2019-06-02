انت الان تتابع كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

محمد صلاح

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

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واحتفلت أسرة محمد صلاح بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بتتويج الفرعون المصري بلقب الكأس ذات الأذنين، بذبح 3 عجول، وتوزيعها على الأهالي. وقال صلاح غالي، والد النجم المصري، في تصريحات صحفية، إنه فخور بما حققه نجله، مؤكدًا أن محمد سفير لمصر، ويلعب من أجل رفع العلم المصري في أنحاء العالم. واستطاع