كيف تفاعلت الصحف العالمية مع تتويج ليفربول؟

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لا صوت يعلو فوق صوت أبطال أوروبا، ليفربول يهيمن على الصحف العالمية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا أمس على حساب توتنهام بهدفين دون رد في مدريد

توج ليفربول أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، من توقيع كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ليتوج الليفر بلقبه السادس في البطولة، كما يتوج مدرب الفريق يورجين كلوب باللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد خسارته نهائي نسختي 2013 و2018، واهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد بإنجاز ليفربول وكلوب كما نستعرض كالآتي:

الصحف البريطانية وضعت صحيفة "تيليجراف" صورة كبيرة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعنوان "رد الدين"، في إشارة إلى خسارة ليفربول وخروج صلاح مصابًا من نهائي المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد. وأضافت: "بعد عام على نقله من الملعب مصابًا في كييف، مو صلاح يضع الريدز في المقدمة بركلة جزاء مبكرة، والبديل



وضعت صحيفة "تيليجراف" صورة كبيرة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعنوان "رد الدين"، في إشارة إلى خسارة ليفربول وخروج صلاح مصابًا من نهائي المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد. الصحف البريطانيةوضعت صحيفة "تيليجراف" صورة كبيرة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعنوان "رد الدين"، في إشارة إلى خسارة ليفربول وخروج صلاح مصابًا من نهائي المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد. وأضافت: "بعد عام على نقله من الملعب مصابًا في كييف، مو صلاح يضع الريدز في المقدمة بركلة جزاء مبكرة، والبديل السوبر ديفوك أوريجي يضمن لقب دوري الأبطال بهدف متأخر في مدريد". ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورة عملاقة لقائد ليفربول جوردان هندرسون وهو يرفع الكأس الأوروبية، مع عنوان يقول "متعة السادسة". من جهتها، أبرزت صحيفة "ميرور" صورة تتويج ليفربول على غلافها الرئيسي، مع عنوان يقول "أبطال أوروبا". أما صحيفة "ديلي إكسبرس"، فخرجت بعنوان "مجد كلوب الخاص"، فيما عنونت صحيفة "ديلي ستار" بالقول "الخارقون". الصحف الألمانية

هيمن يورجن كلوب على صحف ألمانيا وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "الملك كلوب.. ليفربول يعود بكأس دوري الأبطال"، وذلك بعد فوز الريدز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد. الصحف الألمانيةهيمن يورجن كلوب على صحف ألمانيا وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "الملك كلوب.. ليفربول يعود بكأس دوري الأبطال"، وذلك بعد فوز الريدز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد. أما صحيفة "B.Z" فجاءت بعنوان "كلوب يجلب القدر"، في إشارة لنجاح المدرب الألماني في كسر نحسه في المباريات النهائية. بينما جاءت صحيفة "Lubecker Nachrichten" بعنوان "انتصار كلوب"، وذلك بعد الفوز على السبيرز في العاصمة الإسبانية "مدريد". Advertisements كما حمل غلاف صحيفة "إكسبريس كولن" عنوان "الملك كلوب"، حيث انهالت بالمديح على مدرب ليفربول بعدما قاد فريقه للقبه السادس في تاريخ البطولة. وسارت صحيفة "Hamburger Morgenpost am Sonntag" على ذات الدرب، بتسليط الضوء على قيادة كلوب للريدز للفوز باللقب الأوروبي. أما صحيفة "WAZ" فحمل غلافها عنوان "كلوب يقود ليفربول لعرش كرة القدم". الصحف الإيطالية

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تتويج ليفربول بلقبه السادس في دوري الأبطال، بالفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة في النهائي الذي أقيم بمدريد.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ليفربول، الأبطال هنا.. حققوا اللقب السادس في تاريخهم.. ركلة جزاء مبكرة، وصلاح يكسر جمود المباراة.. توتنهام حاول العودة لكن أوريجي يكتب النهاية".



وأضافت "حفلة في مدريد بعد اللقب السادس لليفربول، كلوب الآن على القمة، ورفع اللقب في محاولته الثالثة". الصحف الإيطاليةركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تتويج ليفربول بلقبه السادس في دوري الأبطال، بالفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة في النهائي الذي أقيم بمدريد.وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ليفربول، الأبطال هنا.. حققوا اللقب السادس في تاريخهم.. ركلة جزاء مبكرة، وصلاح يكسر جمود المباراة.. توتنهام حاول العودة لكن أوريجي يكتب النهاية".وأضافت "حفلة في مدريد بعد اللقب السادس لليفربول، كلوب الآن على القمة، ورفع اللقب في محاولته الثالثة". وختمت "إنتر الجديد يولد، كونتي يرى زهانج، قمة امتدت لساعتين حيث يجهز أنطونيو لإستراتيجية سوق الانتقالات مع المديرين، الذين يؤكدون على المشتريات الكبيرة لرفع جودة الفريق". وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الملك كلوب، دوري أبطال أوروبا يذهب إلى ليفربول، بعد الفوز على توتنهام 2-0.. ركلة جزاء بعد 23 ثانية وصلاح لا يخطئ، ثم أوريجي يضاعف النتيجة". وأضافت "أليسون حاسم، ويورجن كلوب يرفع اللقب الأول بعد خسارة 6 نهائيات". وتابعت "ساري يرى يوفنتوس. المدرب عاد إلى إيطاليا، اجتماع مع باراتيسي يمكن أن يعقد اليوم، ورمضاني في لندن لإنهاء العقد مع تشيلسي". وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "ساري وكونتي بالفعل في الحلبة.. يوفنتوس مستعد لتأمين المدرب، الذي اقترب من الانفصال عن تشيلسي". وتابعت: "التوقيع قريب.. ثم إستراتيجية سوق انتقالات على مستوى عالٍ للرد على إنتر.. وصول كونتي للنيراتزوري يجعل المبارزة أكثر إثارة". وأضافت "صلاح وأوريجي، النشوة الحمراء، توتنهام هزم في مدريد 2-0، وليفربول يحقق لقب دوري الأبطال للمرة السادسة.. وكلوب يكسر نحسه في النهائيات".

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