انت الان تتابع أين يوجد صلاح بين تقييمات لاعبي ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

محمد صلاح

تغلب ليفربول أمس السبت على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرص موقع "سكاي سبورتس" البريطاني على تقييم لاعبي الريدز، حيث حصل الحارس البرازيلي أليسون على 8، بفضل تألقه اللافت للنظر في آخر 15 دقيقة من المباراة ليلعب دورًا بارزًا في تتويج الليفر باللقب، وحصل تريند ألكسندر أرنولد على 7 بفضل مساهمته الهجومية الطيبة ومراقبته المميزة لهيونج مين سون، إلا أنه عابه تنفيذه السيئ للركلات الركنية، كما حصل جويل ماتيب على 7 على الرغم من عدم اختباره بشدة، إلا أنه أسهم بشكل جيد في بناء الهجمات من الخلف.

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وحصل فيرجيل فان دايك على 8 درجات بفضل هدوئه وافتكاكه كل الكرات أمام مهاجمي السبيرز، وحصل أندرو روبرتسون على 8 بعد أن كان قريبًا بنهاية الشوط الأول من تسجيل هدفه الأول في الموسم من تسديدة صاروخية، وحصل فابينيو على 7 بفضل تمركزه الرائع في وقت استحواذ توتنهام على الكرة. وحصل جيورجيو فينالدوم على 6 درجات،