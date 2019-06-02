شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة «موندو ديبورتيفو»: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الأحد أن الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لا يزال يقف خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في سباق الحصول على الكرة الذهبية.

وقالت الصحيفة إنه «رغم أن صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، لكن ميسي لا يزال يتقدم السباق نحو الكرة الذهبية».

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وأشارت إلى أن صلاح سجل هدف الريدز الأول في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز الريدز (2-0)، لكن النجم الأول لليفربول في اللقاء كان الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كما ظهر المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بمستوى مميز.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي حقق هذا الموسم، أرقامًا مميزة وتوج بلقب الدوري الإسباني، رغم النهاية غير السعيدة لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وتوج البرغوث (ميسي) هذا الموسم بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته، بعدما أحرز 36 هدفًا بالليجا، بالإضافة إلى أنه سجل 51 هدفًا خلال 50 مباراة بمختلف البطولات، وزار الشباك في دوري أبطال أوروبا 12 مرة.

أما صلاح، فقد أحرز 27 هدفًا فقط، خلال 52 مباراة، منها 5 أهداف في بطولة دوري الأبطال، بينما سجل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت الصحيفة بأنه لا أحد يقترب من أرقام ميسي هذا الموسم، ولذلك فإنه يتصدر سباق الكرة الذهبية، ولكن في نفس الوقت لا يزال السباق مفتوحًا بين البرغوث والنجم المصري في بطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الإفريقية.